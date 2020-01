Domenico Pozzovivo dacht net na doodsmak aan Bjorg Lambrecht: "Ik heb zijn valpartij van dichtbij gezien"

Afgelopen zomer kwam de Italiaan Domenico Pozzovivo bijzonder zwaar ten val nadat een auto hem aanreed op training. De klimmer komt nu nog eens terug op dat moment en dacht daarbij aan Bjorg Lambrecht die exact een week daarvoor verongelukte in de Ronde van Polen.

Op 12 augustus 2019 werd de ervaren Italiaanse klimmer Domenico Pozzovivo aangereden door een auto tijdens een trainingsritje nabij het Italiaanse Cosenza. Bijna vijf maanden later lijkt de Italiaan eindelijk te herstellen van de zwaar blessures die hij toen opliep.

Pozzovivo dacht net na de valpartij aan Bjorg Lambrecht die enkele dagen voordien overleed na een valpartij: "Als je ziet wat er gebeurd is, voel ik me een echte overlever. Het is een wonder", vertelde Pozzovivo bij La Gazzetta dello Sport. "Ik dacht meteen aan Lambrecht. Hij was een concurrent in Polen en ik heb zijn valpartij van dichtbij meegemaakt. Ik kreeg rillingen doorheen mijn hele lichaam. Omdat ook ik bij bewustzijn was, dacht ik meteen aan inwendige bloedingen. Ik ademde blijkbaar één minuut lang niet. Ik was echt bang, want ik had het gevoel dat ik de dood in de ogen keek