OFFICIEEL: Jan Bakelants heeft late transfer beet en tekent bij Wanty

Circus-Wanty Gobert-Tormans kondigde zonet namelijk de transfer van Jan Bakelants aan via de officiële kanalen. De renner tekende een contract voor een jaar bij het ProContinentale team en moet de jonge renners ondersteunen en in de heuvelachtige wedstrijden zelf zijn kans gaan.

Bakelants zag zijn contract bij het Duitste Team Sunweb aflopen en vond niet makkelijk een nieuwe werkgever. Zelf is hij uiteraard opgetogen met de kans die hij krijgt: "Het is het perfecte team voor mij. De koersen die Wanty mag rijden, zien er heel mooi uit en ik heb er veel zin in. Ik kijk er naar uit om mijn ervaring te delen met de andere renners en mijn allerbeste niveau te halen in de Ronde van Catalonië en in de Ardennenklassiekers."

