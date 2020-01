Circus-Wanty Gobert weet waardoor het Tourselectie is misgelopen

De voorbije jaren was Wanty Gobert altijd erg fier dat het naar de Tour kon en dat toonde het door vaak een aanvallende koerswijze te hanteren. Dit jaar zal de ploeg tijdens de zomer voor een andere invulling moeten zorgen. Onder de nieuwe naam Circus-Wanty Gobert zit er geen Tour in.

De teammanager kan weinig anders dan zich bij de niet-selectie neerleggen. "Ik heb onze niet-selectie voor de Ronde van Frankrijk deze ochtend uit de mond van Christian Prudhomme vernomen", bevestigt Jean-Fran!ois Bourlart. "Het was geen gemakkelijke beslissing voor hem om te nemen, en nog minder voor ons om te horen, maar we accepteren het."

Drie jaar op rij was Wanty Gobert er wel telkens bij. Waarom nu dan niet? "In tegenstelling tot de drie voorgaande jaren hebben we in 2019 het klassement van de Pro Continentale teams niet gewonnen. De 64 punten verschil met Total-Direct Energie hebben ons onze plaats gekost." Het grote doel wordt dan ook om in 2020 als beste Pro Team te eindigen in de World Ranking.

GELUKWENSEN VOOR ANDERE TEAMS

Bourlart blijft zich wel sportief opstellen. "Ik wil ASO bedanken voor zijn vertrouwen de voorbije drie jaren en ik wens de andere teams die de kans krijgen om deze schitterende Tour in 2020 te rijden een geslaagde drie weken begin juli."