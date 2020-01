Fuglsang twijfelt tussen één of twee Belgische Ardennenklassiekers: "Zie mezelf als één van de favorieten voor Spelen"

Na een ijzersterk 2019 wil Jakob Fuglsang uiteraard maar al te graag een succesvol verlengstuk breiden in 2020. De Deen wordt zeker een renner om in het oog te houden in de Ardennenklassiekers, al is het niet zeker of hij zijn overwinning in Luik-Bastenaken-Luik zal verdedigen.

In een gesprek met CyclingPub doet Fuglsang uit de doeken wat hij al weet over zijn programma voor 2020. "Ik start met de Ruta del Sol, Strade Bianche, Tirreno en dan volgen de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Of misschien alleen de Waalse Pijl en dan de Giro." IN TOUR OPBOUWEN NAAR DE SPELEN Indien het die tweede optie wordt, slaat hij dus Luik-Bastenaken-Luik over, nochtans een koers die hij won in 2019. "Nadien rijd ik de Tour, maar enkel om Miguel Angel Lopez te helpen en op te bouwen richting de Olympische Spelen." Daarmee is hét grote doel voor Fuglsang in 2020 meteen aangehaald. "Ik zie mezelf als één van de favorieten. Ik heb niet de explosiviteit voor een ultieme sprint in de finale, maar het parcours biedt genoeg opportuniteiten om vroeg aan te gaan. De koers zal zo hard zijn dat je niet weet wat er gaat gebeuren in de finale. Ik denk dat er mogelijkheden liggen als ik er aan kan beginnen in goede conditie."