Komt Toon Aerts met gebroken ribben in aanmerking om titel te verlengen? "Onmogelijk, ik weet wat het is"

Geweldig om te zien was het hoe Toon Aerts zich vorig jaar naar de Belgische titel knokte in Kruibeke. Dit jaar was hij zeker ook een grote kanshebber geweest moest hij zijn ribben niet gebroken hebben. In de huidige omstandigheden ziet Niels Albert hem zijn titel echter niet verlengen.

Niels Albert geeft in Het Laatste Nieuws zijn tiercé: Sweeck op één, Merlier op twee en Iserbyt op drie. Maar wat dan met Toon Aerts? "De titelverdediger zal zijn huid duur verkopen, daar ben ik van overtuigd. Een gesloten cross kan daarbij in zijn voordeel spelen. Maar mirakels bestaan niet." SOORTGELIJKE ERVARING BIJ ALBERT IN 2010 Daarmee verwijst Albert uiteraard naar de door Aerts opgelopen blessures. "Ik spreek uit ervaring. Op het BK 2010 in Oostmalle brak ik zelf een rib, toen een toeschouwer me van de fiets trok. Drie weken later was ik totaal nergens op het WK in Tabor." Het speelt mee in het vormen van een mening over de kansen van de huidige Belgisch kampioen komend weekend. "Als die rib daadwerkelijk gebroken is - en ik twijfel niet aan de oprechtheid van Toon en zijn team - dan doet Aerts zondag niet mee voor de driekleur. Onmogelijk!"