Organisatie blijft investeren in BK veldrijden: nu ook cruiseschip

Komende zondag staat in Antwerpen het Belgisch kampioenschap veldrijden op het programma. En de organisatie spaart kosten noch moeite om de fans een maximale beleving te geven.

Het was al even geweten dat er een ponton op de Schelde komt te liggen. Nu maakte organisator Kurt Vernimmen ook bekend welk prijskaartje er aan dat huzarenstukje vasthangt. "Dat is toch een meerprijs van 100.000 euro", gaf hij toe aan VTM Nieuws.

"Het totale budget voor dit Belgische kampioenschap ligt rond de 500 à 600.000 euro. Qua toeschouwersaantal verwacht ik een verbetering ten opzichte van vorig jaar in Kruibeke. Dan waren er in slechte weersomstandigheden 17.000 mensen. Nu verwacht ik er rond de 20.000."

4.500 van hen zullen de race op een heel speciale manier meemaken. Er komt namelijk een cruiseschip te liggen in de Schelde waar de VIPs de koers kunnen volgen.