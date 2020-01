Alexander Kristoff kwam tijdens de Tour zes kilogram bij: "De hele ploeg stond te zwaar"

De Noorse krachtpatser Alexander Kristoff zal er komende zomer voor het eerst sinds 2012 niet bij zijn in de Ronde van Frankrijk. Hij zal voor een ander programma kiezen, de Colombiaan Fernando Gaviria zal de massasprints dit keer voor zijn rekening nemen.

Het was in 2019 absoluut niet de Tour van UAE-Team Emirates. De renners veranderden kort voor de start van sportdrank en dat bleek de foute beslissing. Kristoff gaf nu bij Cyclingnews wat meer uitleg: "Door de nieuwe sportdrank die we gebruikten nam ons lichaam te veel vocht op. Uiteindelijk stond de hele ploeg te zwaar. Ik begon met een gewicht van 77,9 kilo en enkele dagen later zat ik bijna aan 84. Dan is het onmogelijk om te presteren."

Volgens Kristoff kregen de renners te veel energie: "Sommige dagen in de Tour zijn niet zo zwaar en dan is het gevaarlijk om te veel energie binnen te krijgen. Misschien werden we niet genoeg gemonitord, maar onze ploegdokters denken dat ze nu de oorzaken en de oplossingen kennen.In de Vuelta ging het in elk geval al een pak beter."