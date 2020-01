Deceuninck-Quick.Step lanceert project en wil CO2-neutraal worden

Op de voorstelling van Deceuninck-Quick.Step in Calpe ging er uiteraard veel aandacht naar de renners, maar dat was niet het enige dat aanbod kwam. Het team bracht ook een ambitieus plan aan het licht: een carbonneutrale wielerploeg worden.

Indien dat zou lukken, zou Deceuninck-Quick.Step de eerste formatie zijn die dat doet in het profpeloton. Berekeningen van de ploeg tonen aan dat het carbongebruik overeenkomst met 1288 ton aan CO2. Eenzelfde effect zou bekomen worden wanneer een auto 179 keer rond de wereld rijdt of bij 539 heen-en terugvluchten tussen Brussel en New York.

SUSTAINABILITY PROJECT

Deceuninck-Quick.Step lanceert daarom het 'Sustainability Project' en verbindt zich ertoe enkele maatregelen te nemen. Zo zal het het gebruik van plastiek de komende twee jaar verminderen en recyclage verhogen. Het zal ook promotie maken voor het verkopen van gerecycleerde producten.

Daarnaast zal men ook letten op het energieverbruik op de hoofdkwartieren en zijn renners en stafleden er bewust op maken om respect te tonen voor het milieu. Het gaat ook nog andere klimaatprojecten ondersteunen en werkt hiervoor samen met CO2logic.