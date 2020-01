Meurisse past voor BK veldrijden: "Hij is deze nacht ziek geworden"

Voor vele renners is het de dag van de waarheid op de nationale kampioenschappen. Voor Xandro Meurisse ligt dat wel enigszins anders. De wegrenner werkte dit seizoen wel een programma in het veld af, maar past op de valreep voor het BK wegens ziekte.

Meurisse was wel van plan om het BK in Antwerpen te rijden, maar zal dus niet aan de start verschijnen. "Hij is deze nacht ziek geworden. Ik heb hem nog aan de lijn gehad: hij is mottig, moest overgeven en had diarree. Dan moet je niet komen koersen", licht Hilaire Van der Schueren bij Wielerkrant de afzegging toe.

Het is nu ook niet dat het BK op sportief vlak bij Meurisse met stip aangeduid stond. "Het is niet zo belangrijk, voor hem dan toch niet. Het gaat vooral om de uitstraling voor onze sponsor Tormans. Als je dan start en je wordt onmiddellijk gelost, dat brengt ook niets bij."

BETER DOEN IN VOORJAAR

Bij Circus-Wanty Gobert hopen ze wel dat het rijden van veldritten Meurisse zal helpen op de weg. "Hij wil in het voorjaar beter doen dan vorig jaar, want toen was dat slecht. Vandaar dat hij in de cross aan zijn conditie wilde werken en vooral bezig wilde blijven."