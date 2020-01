Alaphilippe zag een hoog niveau op stage bij Evenepoel: "Ik voel dat hij er meteen wil staan"

In Spanje bereiden de renners van Deceuninck.Quick-Step zich voor op het nakende wielerseizoen. Julian Alaphilippe schatte de vorm in van Remco Evenepoel en was onder de indruk.

Julian Alaphilippe rijdt Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen, maar de Fransman richt zijn pijlen volledig op de Waalse klassiekers. Die zal hij samen met Remco Evenepoel betwisten. "Op deze stage heeft hij al een erg hoog niveau geëtaleerd. Ik voel dat hij er meteen wil staan. Remco is ontspannen, complexloos", aldus Alaphilippe over zijn ploegmaat bij Het Laatste Nieuws. Alaphilippe erkent het ongelooflijke talent van Evenepoel, maar toch wil hij de verwachtingen temperen. "Voorspellingen over Remco zijn altijd een beetje gevaarlijk, want we weten nog niet tot waar zijn mogelijkheden echt reiken. Afgaande op zijn debuut op het hoogste niveau, lijkt het duidelijk dat hij een heleboel geweldige dingen zal bereiken. Maar gun hem de nodige tijd."