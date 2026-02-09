Declercq deelt zijn levensles: "Ik heb er zeker niet minder voor gedaan dan Van Aert of Van der Poel"

Als Tim Declercq nadenkt over wat belangrijk is in de koers en het leven, heeft hij een kernboodschap. Niet iedereen is Van Aert of Van der Poel, maar hard werken wordt beloond.

Voor Tim Declercq is het persoonlijk niet weggelegd geweest om vaak te koersen voor de overwinning. Wel heeft hij bij vele overwinningen zelf zijn steentje bijgedragen. We zullen hem altijd herinneren vanwege zijn indrukwekkende kopbeurten in het peloton. Jarenlang stond Declercq bekend als de man die dit werk het beste deed.

Er komen zoveel aspecten kijken bij het moderne wielrennen. Ook de helpers en knechten zijn geconfronteerd geweest met veel technische innovatie. Toch is de basis nog altijd hetzelfde: iedere dag hard werken. Dat was de boodschap van Declercq toen hij in januari tijdens de fietsbeurs Velofollies even plaatsnam voor een interview met de organisatie.

Vergelijking met Van Aert en Van der Poel

"Dat is iets wat ik ook aan mijn kinderen wil meegeven", benadrukt Declercq. De koerswereld lijkt soms dus wel op de maatschappij. Vele profrenners krijgen niet de kans om zelf te schitteren in de grote wedstrijden. "Het leven is zeker niet altijd eerlijk. Het is niet dat ik er minder voor heb gedaan dan bijvoorbeeld een Wout van Aert of een Mathieu van der Poel."

Toch zijn zij de mannen die in de schijnwerpers staan en is Declercq degene geweest die het werk in de schaduw van kopmannen opknapte. Declercq is er nooit verbitterd door geraakt en koestert juist de mooie dingen. "Langs de andere kant is het een enorm privilege geweest dat ik veertien jaar van mijn hobby mijn beroep heb kunnen maken."

Declercq gelooft dat hard werken loont

Dat draagt ertoe bij dat hij zijn kernboodschap nooit verloochent, ook niet nu zijn actieve carrière als wielrenner achter de rug. "Uiteindelijk word je er wel voor beloond voor dat keiharde werken. Ik hoop dat ik dat kan meegeven."