De Bondt krijgt sleutelrol: hij wijst de renner aan die Van der Poel en Pogacar moet uitdagen

Het mag Dries De Bondt trots maken dat een ploeg hem op zijn 34ste binnenhaalde om Van der Poel en Pogacar het vuur aan de schenen te leggen. Dat hoeft De Bondt niet zelf te doen, maar hij kan wel een hele belangrijke rol spelen in steun van Michael Matthews.

Na twee jaar bij Decathlon AG2R is De Bondt verhuisd naar Jayco AlUla. In de Pickx Sports-podcast Derailleur legt De Bondt uit waarom hij op die interesse kon rekenen. "Er zijn de laatste jaren wat frustraties geweest met Bling, met Michael Matthews. Zijn declassering in de Ronde van Vlaanderen was het mooiste voorbeeld", aldus De Bondt.

Onze landgenoot doet vervolgens een heel straffe uitspraak over de Australische kopman in zijn nieuwe ploeg. "Hij heeft echt de capaciteiten om Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel het vuur aan de schenen te leggen in koersen als De Ronde en de E3. Het grootste struikelpunt is bijvoorbeeld de positionering op de Taaienberg geweest in de E3."

De Bondt in de rol van Keukeleire

De Bondt heeft een duidelijk beeld over de werkpunten bij Jayco AlUla. "Die ploeg heeft altijd heel veel struggles gehad om op het juiste moment vooraan te zitten en te weten wanneer het juiste moment is. Naast Jens Keukeleire is er nooit een Belg aan boord geweest in de geschiedenis van die ploeg. De aanwezigheid van Keukeleire bracht dan wel bij momenten heel veel in die klassiekers."

Dat heeft de ploegleiders blijkbaar aan het denken gezet. "Ze zijn zich ervan bewust geweest dat het geen slecht idee was om een ervaren Belg te zoeken en de ploeg op sleeptouw te nemen voor de juiste positionering. Ze kwamen bij mij uit. Het idee dat ik de ploeg heel veel kan bijbrengen is boeiend. Ik krijg ook heel veel vrijheid, want Michael kiest er zijn wedstrijden uit."

De Bondt strijdt weer tegen ex-ploegmaat Van der Poel

De mix van die elementen maakten het een heel aanlokkelijk voorstel voor De Bondt, die dan ook graag op het bod is ingegaan. Als ex-ploegmaat van Van der Poel staat hij nu dus een renner bij die de Nederlander op zijn minst moet kunnen beconcurreren.