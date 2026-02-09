Voormalige Giro- en Vuelta-winnaar met pensioen? "Dán hakken we de knoop door"

Nairo Quintana zit in zijn laatste contractjaar bij Movistar en zit met zijn 36 lentes in de herfst van zijn carrière. Hoelang gaat de Colombiaanse legende nog door in het peloton?

Quintana komt sinds 2024 uit voor Movistar, maar winnen is al lang geleden. Zijn laatste zege dateert ondertussen alweer van de Tour des Alpes Maritimes et du Var in 2022.

Hij kaapte er toen de derde rit weg en pakte de zege in het eindklassement. Sindsdien staat de klimmer droog, al kwam hij in de Giro van 2024 dicht bij een ritzege in de vijftiende etappe.

Quintana wil nog een grote ronde rijden

"Ik weet nog niet of dit mijn laatste jaar is", praat Quintana bij AS over zijn toekomst, geciteerd door In de Leiderstrui. "We zullen zien hoe dit seizoen verloopt en dan hakken we de knoop door."

"Op dit moment voel ik me goed, het lichaam voelt prettig aan en ik hoop dat ik geen blessures oploop", gaat hij verder. "De winter was fantastisch in Colombia en ik hoop dit jaar nog een grote ronde te rijden. De Vuelta vind ik geweldig, maar ook de Giro is prima.·"



Kan Quintana dit jaar nog eens winnen in zijn rijkgevulde carrière? "Het instinct is er nog", zegt hij daarover. "Als een hond ouder wordt, verliest 'ie zijn reukvermogen niet. Ik voel me nog jong, dankzij al mijn teamgenoten die mij energie en plezier geven op de fiets. Dat plezier wordt nog groter als ik nog eens op het podium zou staan."