Evenepoel al opschrijven als eindwinnaar? Gevolgen na de val: na Vingegaard opnieuw grote naam out

De kans is groter geworden dat er snel een nieuwe eindzege volgt voor Evenepoel. Een grote naam heeft immers moeten afzeggen voor de UAE Tour.

Dan hebben we het niet over Jonas Vingegaard, wiens forfait eerder al bevestigd werd door zijn ploeg Visma-Lease a Bike. Vingegaard moet herstellen nadat hij na een incident met een wielertoerist op training ten val kwam. De omstandigheden zullen niet hetzelfde zijn, maar met Enric Mas is nog een renner tijdens training gevallen.

Het is een val die niet zonder gevolgen blijft, meldt Movistar nu op Instagram. De Spaanse wielerformatie komt met een medisch rapport over de klimmer naar buiten. "Na een val op training moest Mas in het ziekenhuis behandeld worden aan een verwonde rechterhand. Er moesten hechtingen worden aangebracht", laat de ploeg weten.

Geen complicaties bij Mas

"Na de bijbehorende en aanvullende diagnostische onderzoeken zijn er tot nu toe geen andere complicaties geconstateerd", klinkt het ook nog. Dat is dus duidelijk het goede nieuws bij de evaluatie van de opgelopen averij. Tegelijkertijd houdt Movistar nog een slag om de arm: dat is te merken in de manier waarop dit omschreven wordt.

De ploeg van onder andere Cian Uijtdebroeks laat ook nog weten dat er nog verdere onderzoeken uitgevoerd zullen worden bij Mas. Hierdoor is het voor de 31-jarige renner onmogelijk om mee te doen aan de UAE Tour. Deze rittenkoers gaat binnen een week van start, op maandag 16 februari. Uiteraard wenst zijn ploeg Mas snel beterschap.

Kan de tegenstand Evenepoel aan?

Met de afzeggingen van Vingegaard en Mas groeien de kansen voor Evenepoel om na de Ronde van Valencia ook de UAE Tour te winnen. Evenepoel heeft alvast uitgesproken dat hij die ambitie heeft. De tegenstand zal dan moeten komen van renners als Antonio Tiberi, Adam Yates en Isaac Del Toro.