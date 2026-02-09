Evenepoel al opschrijven als eindwinnaar? Gevolgen na de val: na Vingegaard opnieuw grote naam out

Evenepoel al opschrijven als eindwinnaar? Gevolgen na de val: na Vingegaard opnieuw grote naam out
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De kans is groter geworden dat er snel een nieuwe eindzege volgt voor Evenepoel. Een grote naam heeft immers moeten afzeggen voor de UAE Tour.

Dan hebben we het niet over Jonas Vingegaard, wiens forfait eerder al bevestigd werd door zijn ploeg Visma-Lease a Bike. Vingegaard moet herstellen nadat hij na een incident met een wielertoerist op training ten val kwam. De omstandigheden zullen niet hetzelfde zijn, maar met Enric Mas is nog een renner tijdens training gevallen.

Het is een val die niet zonder gevolgen blijft, meldt Movistar nu op Instagram. De Spaanse wielerformatie komt met een medisch rapport over de klimmer naar buiten. "Na een val op training moest Mas in het ziekenhuis behandeld worden aan een verwonde rechterhand. Er moesten hechtingen worden aangebracht", laat de ploeg weten.

Geen complicaties bij Mas

"Na de bijbehorende en aanvullende diagnostische onderzoeken zijn er tot nu toe geen andere complicaties geconstateerd", klinkt het ook nog. Dat is dus duidelijk het goede nieuws bij de evaluatie van de opgelopen averij. Tegelijkertijd houdt Movistar nog een slag om de arm: dat is te merken in de manier waarop dit omschreven wordt.

De ploeg van onder andere Cian Uijtdebroeks laat ook nog weten dat er nog verdere onderzoeken uitgevoerd zullen worden bij Mas. Hierdoor is het voor de 31-jarige renner onmogelijk om mee te doen aan de UAE Tour. Deze rittenkoers gaat binnen een week van start, op maandag 16 februari. Uiteraard wenst zijn ploeg Mas snel beterschap.

Kan de tegenstand Evenepoel aan?

Lees ook... 'Evenepoel toch in de Ronde van Vlaanderen? Red Bull-BORA-hansgrohe heeft een plan'
Met de afzeggingen van Vingegaard en Mas groeien de kansen voor Evenepoel om na de Ronde van Valencia ook de UAE Tour te winnen. Evenepoel heeft alvast uitgesproken dat hij die ambitie heeft. De tegenstand zal dan moeten komen van renners als Antonio Tiberi, Adam Yates en Isaac Del Toro.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
UAE Tour
Enric Mas Nicolau
Remco Evenepoel

Meer nieuws

'Evenepoel toch in de Ronde van Vlaanderen? Red Bull-BORA-hansgrohe heeft een plan'

'Evenepoel toch in de Ronde van Vlaanderen? Red Bull-BORA-hansgrohe heeft een plan'

15:00
Onverwacht vertrek bij Visma-Lease a Bike: grote impact voor Vingegaard

Onverwacht vertrek bij Visma-Lease a Bike: grote impact voor Vingegaard

15:30
Evenepoel veegt kritische bedenking van tafel en neemt alle twijfels weg

Evenepoel veegt kritische bedenking van tafel en neemt alle twijfels weg

07:30
Ploegleider Lodewyck verklaart waarom Evenepoel Milaan-Sanremo niet rijdt

Ploegleider Lodewyck verklaart waarom Evenepoel Milaan-Sanremo niet rijdt

13:00
Broers Roodhooft als schuldige? Grote verontwaardiging bij Bart Wellens

Broers Roodhooft als schuldige? Grote verontwaardiging bij Bart Wellens

14:00
De Bondt prijst het meest indrukwekkende aan ongenaakbare Van der Poel en geeft organisator hoop

De Bondt prijst het meest indrukwekkende aan ongenaakbare Van der Poel en geeft organisator hoop

13:30
Adrie van der Poel komt met heerlijke anekdote over zoon Mathieu voor de dag

Adrie van der Poel komt met heerlijke anekdote over zoon Mathieu voor de dag

12:30
🎥 Van Aert en zijn ploegmaats met stevige problemen geconfronteerd tijdens hoogtestage

🎥 Van Aert en zijn ploegmaats met stevige problemen geconfronteerd tijdens hoogtestage

12:00
Remco Evenepoel bevestigt: dit monument zal hij níét rijden in 2026

Remco Evenepoel bevestigt: dit monument zal hij níét rijden in 2026

20:30
Declercq deelt zijn levensles: "Ik heb er zeker niet minder voor gedaan dan Van Aert of Van der Poel"

Declercq deelt zijn levensles: "Ik heb er zeker niet minder voor gedaan dan Van Aert of Van der Poel"

10:00
Van Aert verrast: mogelijk geen volledig openingsweekend, wellicht komt deze koers wél erbij op zijn programma

Van Aert verrast: mogelijk geen volledig openingsweekend, wellicht komt deze koers wél erbij op zijn programma

09:00
De Bondt krijgt sleutelrol: hij wijst de renner aan die Van der Poel en Pogacar moet uitdagen

De Bondt krijgt sleutelrol: hij wijst de renner aan die Van der Poel en Pogacar moet uitdagen

08:30
Visma-Lease a Bike heeft slecht nieuws over één van zijn belangrijkste renners

Visma-Lease a Bike heeft slecht nieuws over één van zijn belangrijkste renners

08:00
Attente Remco Evenepoel laat zich niet meer verrassen en wint de Ronde van Valencia

Attente Remco Evenepoel laat zich niet meer verrassen en wint de Ronde van Valencia

17:00
Voormalige Giro- en Vuelta-winnaar met pensioen? "Dán hakken we de knoop door"

Voormalige Giro- en Vuelta-winnaar met pensioen? "Dán hakken we de knoop door"

07:00
Adam Yates openhartig over plots pensioen van broer Simon: "Dan is het beter om te stoppen"

Adam Yates openhartig over plots pensioen van broer Simon: "Dan is het beter om te stoppen"

21:30
Hoe goed is Remco Evenepoel momenteel? Ploegleider Klaas Lodewyck maakt de balans op

Hoe goed is Remco Evenepoel momenteel? Ploegleider Klaas Lodewyck maakt de balans op

08/02
Prachtige uitkomst na de crash: Evenepoel en zijn academie kondigen groot nieuws aan

Prachtige uitkomst na de crash: Evenepoel en zijn academie kondigen groot nieuws aan

08/02
Ceylin Alvarado oppermachtig ondanks slechte signalen: "Alles was verzuurd"

Ceylin Alvarado oppermachtig ondanks slechte signalen: "Alles was verzuurd"

20:00
Knappe dubbelslag in Ster van Bessèges, eerste profzege in Ronde van Oman

Knappe dubbelslag in Ster van Bessèges, eerste profzege in Ronde van Oman

19:00
Ook deze jonge Belg maakte indruk in de Ronde van Valencia: "Het is speciaal als Yves Lampaert je afzet"

Ook deze jonge Belg maakte indruk in de Ronde van Valencia: "Het is speciaal als Yves Lampaert je afzet"

18:30
Niels Vandeputte geeft criticasters lik op stuk: "Laten zien dat ik het ook zo kan"

Niels Vandeputte geeft criticasters lik op stuk: "Laten zien dat ik het ook zo kan"

18:00
Overwinning nummer 4 (!) toch stuk specialer voor Evenepoel dan de vorige: dit is de reden

Overwinning nummer 4 (!) toch stuk specialer voor Evenepoel dan de vorige: dit is de reden

08/02
Beresterke Niels Vandeputte duldt geen tegenstand in Krawatencross in Lille

Beresterke Niels Vandeputte duldt geen tegenstand in Krawatencross in Lille

16:30
'Raket' Evenepoel verstuurt signaal, moet Pogacar zich zorgen maken? Wielerlegende zet de puntjes op de i

'Raket' Evenepoel verstuurt signaal, moet Pogacar zich zorgen maken? Wielerlegende zet de puntjes op de i

08/02
Geen winst voor wereldkampioene Lucinda Brand, maar wel voor deze rivale in de Krawatencross in Lille

Geen winst voor wereldkampioene Lucinda Brand, maar wel voor deze rivale in de Krawatencross in Lille

08/02
Na goud in de ploegkoers: Shari Bossuyt doet nu ook meteen van zich spreken op de weg

Na goud in de ploegkoers: Shari Bossuyt doet nu ook meteen van zich spreken op de weg

08/02
De Cauwer zet met harde conclusies Benoot en Van Aert met de voeten op de grond

De Cauwer zet met harde conclusies Benoot en Van Aert met de voeten op de grond

08/02
Visma-Lease a Bike neemt alle twijfels over Van Aert volledig weg

Visma-Lease a Bike neemt alle twijfels over Van Aert volledig weg

08/02
Evenepoel ontketent onenigheid tussen concurrenten: straffe uitspraak over Remco is het gevolg

Evenepoel ontketent onenigheid tussen concurrenten: straffe uitspraak over Remco is het gevolg

08/02
Voordeel op Pogacar? Bakelants helder over de vele zeges van Evenepoel

Voordeel op Pogacar? Bakelants helder over de vele zeges van Evenepoel

08/02
De Cauwer perplex na onvoorstelbaar tafereel en gelooft eigen ogen niet: "Eerste keer dat ik zoiets zie"

De Cauwer perplex na onvoorstelbaar tafereel en gelooft eigen ogen niet: "Eerste keer dat ik zoiets zie"

08/02
Grote switch, van ene uiterste naar het andere: Van der Poel gooit het roer weer helemaal om

Grote switch, van ene uiterste naar het andere: Van der Poel gooit het roer weer helemaal om

08/02
Anders dan bij Soudal Quick-Step: Evenepoel merkt stevig verschil bij Red Bull

Anders dan bij Soudal Quick-Step: Evenepoel merkt stevig verschil bij Red Bull

07/02
Te danken aan supermateriaal? Opnieuw zorgt Belgische renner voor sensationele schok

Te danken aan supermateriaal? Opnieuw zorgt Belgische renner voor sensationele schok

08/02
🎥 Nog een zege: Evenepoel laat iedereen achter en slaat dubbelslag in Valencia

🎥 Nog een zege: Evenepoel laat iedereen achter en slaat dubbelslag in Valencia

07/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Niels Vandeputte Tadej Pogacar Aniek Van Alphen Jonas Vingegaard Rasmussen Michael Vanthourenhout Ceylin Del Carmen Alvarado Klaas Lodewyck Dries De Bondt Jose De Cauwer Yves Lampaert Sean Kelly Bart Wellens Cian Uijtdebroeks Grischa Niermann Tiesj Benoot Thibau Nys Nairo Alexander Quintana Rojas

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved