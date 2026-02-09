Evenepoel veegt kritische bedenking van tafel en neemt alle twijfels weg

Evenepoel veegt kritische bedenking van tafel en neemt alle twijfels weg
Foto: © photonews

Remco Evenepoel haalt de glimlach boven om alle twijfels weg te nemen. Het is niet nodig om met een kritische bedenking te komen over zijn vroege successen.

Als eindwinnaar in de Ronde van Valencia heeft hij al eens een gele trui mogen aantrekken. Hij verklaarde ook dat er nog rek zit op zijn vorm, maar toch dient de vraag gesteld worden na vier overwinningen en een eindzege: is Evenepoel niet te vroeg in vorm? Als dat het geval zou zijn, krijgt hij de rekening later misschien wel gepresenteerd.

Evenepoel stelt bij Sporza echter iedereen gerust. "Dit is nog altijd voorbereiding, hoor", is er niets aan de hand, buiten de gebruikelijke opbouw. "Of ik al op meer dan 80% van mijn kunnen presteer? Op 85% misschien. Ik heb nog geen hoogtestage gehad. Ik zit nog op mijn voorjaarsgewicht. Daar kan nog altijd wel wat af, zeker richting Tour enzovoort."

Evenepoel heeft een gewone winter beleefd

Kortom: er is nog heel veel progressiemarge voor Evenepoel. Dat is ook nodig om een seizoen goed te kunnen indelen. "Op zich heb ik niets anders gedaan dan in andere winters. Ik heb gewoon getraind en mijn blokken kunnen afwerken. Ik heb niet meer gepiekt dan iemand anders." Ook voor Remco zijn januari en februari niet de belangrijkste maanden.

Ze zijn echter ook niet onbelangrijk: het is veel waard als Evenepoel deze periode goed doorkomt. "Als ik een gewone winter ken, ben ik redelijk snel in vorm, maar dit is zeker nog geen topvorm. Er zijn momenten om te pieken en om te herstellen." Beiden zaken spelen een rol in het opbouwen van de vorm en wil Evenepoel zeker respecteren.

Evenepoel wil de UAE Tour winnen

Lees ook... Evenepoel al opschrijven als eindwinnaar? Gevolgen na de val: na Vingegaard opnieuw grote naam out
In de UAE Tour gaat hij bijvoorbeeld opnieuw voor de overwinning, net als in Valencia. Daarna komt er weer een moment van herstel, om vervolgens richting de Ronde van Catalonië te vertrekken en een maand later volgen de Ardennenklassiekers. 

