Visma-Lease a Bike heeft slecht nieuws over één van zijn belangrijkste renners

Het is nooit fijn om zoals Visma-Lease a Bike slecht nieuws te moeten melden. Als het over een renner met een belangrijke rol gaat, is het nog minder leuk.

Visma-Lease a Bike moet de dag beginnen met slecht nieuws, namelijk dat Sepp Kuss niet meer van start is kunnen gaan in de derde etappe van de Ronde van Oman. Buiten de kopmannen voor klassiekers en grote ronden is Kuss misschien wel de belangrijkste renner van de ploeg. Hij was al vaak van goudwaarde voor de klassementsmannen.

In de Vuelta van 2023 vielen alle puzzelstukjes zelfs zo goed in elkaar dat de Amerikaan zelf met de eindzege aan de haal ging. Om maar aan te geven: een Kuss die een goed niveau haalt, maakt Visma-Lease a Bike alleen maar beter. Zijn nieuw wegseizoen trapte hij op gang in Oman, met eerst de Muscat Classic en daarna de Ronde van Oman.

Teller met koersdagen stopt voorlopig voor Kuss

Voorlopig blijft het dus echter bij drie koersdagen voor hem. "Jammer genoeg is Sepp Kuss niet van start gegaan in de derde etappe van de Ronde van Oman, nadat hij symptomen van ziekte toonde", meldt zijn ploeg Visma-Lease a Bike op sociale media. Het griepvirus gaat momenteel nog stevig rond in de maatschappij. "Snel beterschap, Sepp!"

🇦🇪 #TourofOman



Unfortunately, Sepp Kuss did not start stage 3 of the Tour of Oman after developing symptoms of illness.



Get well soon, Sepp! — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) February 9, 2026

Onder meer op het WK veldrijden bleek nog dat ook renners vatbaar zijn voor ziektes en Kuss is daar uiteraard geen uitzondering op. Er hoeft uiteraard ook geen drama gemaakt worden van het feit dat hij de Ronde van Oman niet kan uitrijden. Er volgen nog wel belangrijkere doelen, maar ziek worden is voor een renner altijd vervelend.





Giro en de Tour op het programma

Het wordt dus ook voor Kuss zaak om toch weer zo snel mogelijk op de fiets te kunnen zitten, zodat hij geen grote achterstand oploopt die hij moet inhalen. Het is de bedoeling van de ploeg om hem dit jaar de Giro en de Tour te laten rijden.