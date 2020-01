Mathieu van der Poel hield het rustig na behalen van nieuwe titel: "De decompressie is bij mij misschien net iets minder"

In Otegem ging de overwinning voor de vijfde keer op een rij naar Mathieu van der Poel. De kopman van Alpecin-Fenix werd zondag opnieuw Nederlands kampioen op de weg, maar feesten zat er nadien niet in.

Het zijn drukke tijden voor de wereldkampioen. Met twee zeges op zak stapt hij maandagavond nog het vliegtuig op in Eindhoven om zich met zijn ploegmaats voor te bereiden op het WK veldrijden en het nieuwe wegseizoen: "Ik ga de cross in Zonnebeke nog rijden en de dag nadien in Hoogerheide. Dat zijn de laatste wedstrijden voor het WK."

In Otegem was Mathieu van der Poel na het behalen van een nieuwe titel opnieuw op de afspraak: "Ik voel mij hier altijd best wel goed. De decompressie is bij mij misschien minder groot dan bij Belgische renners. Ik heb niet gefeest, ik lag gewoon op tijd in bed."