Is het anders dan Van der Poel zegt? Albert spreekt klare taal en ziet hem genieten van Roxanne en vrienden

Kent Mathieu van der Poel dan totaal geen stress? Niels Albert weet ook wat het is om wereldkampioen veldrijden te worden: hij speelde het twee keer klaar. Hij kan dan misschien wel inschatten hoe het precies zit.

Mathieu van der Poel verklaarde vlak voor het WK veldrijden dat hij ook voor zo'n kampioenschap geen zenuwen meer heeft. Tijdens de PlaySports-uitzending rond de cross in Middelkerke beweerde commentator Bram Lambert te hebben opgevangen dat Van der Poel voor het WK toch wat nerveuzer is dan voor andere crossen.

Niels Albert zag zoals iedereen hoe Van der Poel de wereldtitels in het veld blijft opstapelen. "Ik denk dat het een af te vinken lijstje is voor hem. Alleen recordhouder zijn brengt hem op een mooie eenzame hoogte. Het is iets wat je met heel veel trots naar kunt kijken." Dat doet Van der Poel ongetwijfeld ook, nu hij de enige is met acht wereldtitels.

Statistieken Van der Poel spreken voor zich

Albert ziet geen reden waarom Van der Poel tijdens zo'n WK-dag aan zichzelf zou twijfelen. "Die dominantie van Mathieu is toch enorm groot. Als je daar statistisch over nadenkt: hij is een heel seizoen niet geklopt geweest. Hij steekt er overal bovenuit: op zware parcoursen, op minder zware parcoursen. Waarom zou het dan niet opnieuw lukken?"

Wat Lambert aangeeft over zenuwachtigheid bij Van der Poel, zou Albert wel kunnen begrijpen. "Statistisch gezien was hij op voorhand zeker al de winnaar, maar dat hij voor een wedstrijd zoals het WK wel wat nerveus is en voor de andere wedstrijden minder, dat wil ik gerust geloven." In elk geval kan Van der Poel nu weer ontspannen.

Van der Poel laadt zich binnenkort op voor wegseizoen

Dat doet hij door te skiën en in inmiddels ook weer door een balletje te slaan op de golfbaan. "Het is nog even genieten van vriendin en kameraden om zich dan op te laden voor een nieuw wegseizoen", is de verwachting van Albert.