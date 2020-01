Parcours Ronde van Catalonië: Individuele tijdrit en loodzware bergrit richting Vallter 2000 op het programma

Eind maart staat de honderdste editie van de Ronde van Catalonië op het programma. De renners krijgen een tijdrit en slopend klimwerk voorgeschoteld.

Op de tweede dag is het meteen tijd voor een individuele tijdrit van Banyoles naar Banyoles. Het is voor het eerst sinds 2007 dat er nog eens een langere individuele proef tegen de klok verreden zal worden. In de derde etappe trekt het peloton naar de loodzware Vallter 2000. Begin februari komt er nog een bericht met meer precieze details.

In 2019 ging de eindzege naar de Colombiaanse klimgeit Miguel Angel Lopez. Hij won toen na een spannende strijd voor Adam Yates, de latere Tourwinnaar Egan Bernal en Nairo Quintana.

Etappeschema

Etappe 1: Calella – Calella

Etappe 2: Pla de l’Estany (Banyoles-Banyoles) (individuele tijdrit)

Etappe 3: Canal Olímpic de Catalunya – Vallter 2000

Etappe 4: Ripoll – Port Ainé (Pallars Sobirà)

Etappe 5: La Pobla de Segur – Manresa

Etappe 6: Tarragona – Mataró

Etappe 7: Barcelona – Barcelona