Voormalig klimtalent Ian Boswell stopt op 28-jarige leeftijd met wielrennen

De Amerikaanse klimmer Ian Boswell zal in 2020 niet meer in het wielerpeloton te zien zijn. Hij besloot ondanks de aanbieding van een ander team om te stoppen met het wegwielrennen. Boswell zal wel nog te zien zijn in gravelraces.

Aan CyclingTips kwam Boswell met meer duiding bij zijn beslissing om te stoppen: "Ik hield aan een valpartij in Tirreno-Adriatico een zware hersenschudding over. Ik wilde zo snel mogelijk weer op de fiets stappen, maar het ging niet. Het was anders dan de vermoeidheid die ik had van een normale training."

In 2020 was er voor Boswell wel nog een mogelijkheid om door te gaan als prof: "Er was interesse in september, maar uiteindelijk besloot ik om de teammanager te contacteren en liet ik hem weten in 2020 niet meer op de weg te koersen. Ik wil geen plek innemen terwijl ik niet 100 procent ben."

Groot talent bij de beloften

Tirreno-Adriatico zou uiteindelijk de laatste profkoers zijn van Ian Boswell die in 2020 wel nog gravelraces zal rijden. De Amerikaan stapte in 2013 over naar de profs bij Team Sky nadat hij vijfde was geworden in de Tour of Utah en in de Tour de l'Avenir. Na vier jaar bij Sky stapte hij over naar Katusha, maar ook dat werd geen succes. Een profzege zat er voor Boswell niet in.