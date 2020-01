Wegkapitein van AG2R stopt als prof en gaat opnieuw in geboorteland rijden

Volgend seizoen zien we de sterke Litouwer Gediminas Bagdonas niet meer in het profpeloton terug. Na zeven jaar bij AG2R La Mondiale gaat hij opnieuw in zijn thuisland Litouwen koersen.

In Litouwen gaat hij koersen bij het kleine Klaipėda Cycling Team. Hij kwam met het nieuws op de eigen sociale media: "Een nieuw jaar, een nieuw team. Het is weliswaar niet meer op het hoogste niveau, maar het is een sterk team in Litouwen. Ik begon hier mijn carrière en zal ze hier ook beëindigen."

Bagdonas was jarenlang een waardevolle knecht voor Oliver Naesen in de voorjaarskoersen. Na passages bij kleine continentale ploegen kwam hij in 2011 en 2012 bij An Post terecht waar hij ploegmaat was van onder meer Niko Eeckhout. AG2R pikte hem daar op en schoolde hem van een degelijke sprinter om naar een prima knecht voor het klassieke werk.