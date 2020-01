Jan Bakelants opnieuw vol goesting om te koersen, maar: "Ik heb al betere vorm gekend"

Voor Jan Bakelants begint in 2020 een nieuw leven. De renner vond begin dit jaar met Circus-Wanty een nieuwe ploeg en zit weer vol goesting om te koersen.

"Het contact tussen ons was er eerder al wel, maar op de cross in Baal zijn we elkaar nog eens tegengekomen. Vier dagen later stond alles op papier en was alles getekend", vertelt een trotse Jan Bakelants aan Sporza.

"De afgelopen twee jaar reed ik bijna geen enkele koers waar ik zelf graag aan meedeed. Dat gaf me dan ook het gevoel dat ik meer aan het trainen was dan echt koersen. Ik kon ook niet in mijn ritme komen omdat ik zo weinig koerste."

Maar binnenkort maakt Bakelants in de GP La Marseillaise zijn debuut voor zijn nieuwe ploeg. "Ik heb al een beter vorm gehad", lacht Bakelants, "maar ik moest invallen voor iemand. Ik heb ook geen schrik. Het zal misschien meteen een reality check worden."