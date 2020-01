Xandro Meurisse maakt doelstelling voor 2020 bekend: "Die druk leg ik mezelf op"

De mannen van Circus-Wanty Gobert zijn momenteel op stage in Spanje en daar heeft ook de ploegvoorstelling plaatsgevonden. Naast nieuwkomer Jan Bakelants is de blikvanger van de ploeg toch ook weer Xandro Meurisse. Die wil de winnaar in hem nog meer ontdekken.

Xandro Meurisse, in 2019 onder meer de man van een sterke Tour, blikte op de ploegvoorstelling vooruit naar het nieuwe seizoen. "Na een lange winter is het leuk om iedereen terug te zien op stage. Het is niet alleen mijn verwachting, maar ook die van de ploeg om minstens éénmaal de handen in de lucht te steken."

DRUK VAN ZICHZELF EN DE PLOEG

Attractief koersen en goed presteren is voor hem dus niet langer voldoende. In 2020 moet er gewonnen worden. "Die druk leg ik mezelf op en zal ik ook wel voelen van de ploeg." Hij hoeft wel niet alleen in de kijker te rijden. Een Bakelants bijvoorbeeld zal ook wel heel wat aandacht krijgen.

En dan zijn er nog renners die vooral voor de ploeg erg nuttig kunnen zijn. Meurisse denkt daarbij onder andere aan één van de Fransen. "Offredo is iemand die in elke koers wel zijn stempel drukt op één of andere manier. Veel ervaring, op alle parcours, op alle vlak. Tijdens de koers, buiten de koers. Goed voor de ploeg."