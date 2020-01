Verbrugghe hoopt huiswerk vroeg af te ronden: "Van Aert zal bijna geen enkele tijdrit rijden voor selectie bekend is"

Het grote sportevenement van 2020 wordt zonder twijfel de Olympische Spelen en ook vanuit de wielersport is de belangstelling groot om naar Tokio te gaan. Voor bondscoach Rik Verbrugghe is de keuze beperkt. Hij mag slechts vijf renners aanduiden en daarvan moeten er ook twee de tijdrit betwisten.

"Voor de Olympische Spelen gaat het een heel moeilijke selectie zijn", bekent Verbrugghe aan VRT NWS. "Ik wil heel graag redelijk vroeg duidelijkheid geven aan de renners. Na de Giro, rond begin juli, zou ik mijn selectie willen klaar hebben. Met die vijf renners die naar de Spelen gaan, maar ook met twee of drie reserves, die voor mij heel belangrijk zijn."

LANG OP VOORHAND VOORBEREIDEN

Waarom is dat juist? "Als je een lange periode voordien uw selectie klaar hebt, kan er nog veel gebeuren. Dan moeten die reserven ook klaar zijn voor dat groot evenement. Ik denk dat de renners er zich bewust van zijn dat je de Olympische Spelen lang op voorhand moet voorbereiden."

Evenepoel is als enige al zeker van zijn plek. Die tweede tijdrijder aanduiden, belooft geen evidentie te worden. "Als tijdrijders kans maken op een medaille, gaan ze mee. Als de tweede tijdrijder geen kans maakt op een medaille, ga ik de groep voor de wegrit belangrijker maken."

Een belangrijk issue voor die plek is ook dat er doorheen het seizoen weinig vergelijkingen mogelijk zijn tussen bijvoorbeeld Campenaerts en Van Aert. "Wout van Aert zal bijna geen enkele tijdrit rijden voor mijn selectie bekend is, maar we moeten ervan uitgaan dat als hij opnieuw zijn niveau haalt, hij veel kans maakt om naar de Olympische Spelen te gaan."