Belgische selectie voor het WK veldrijden is bekend: deze zeven namen gaan naar Dübendorf

Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft een beslissing genomen over de Belgische selectie voor het WK veldrijden in Dübendorf. Er werd gekozen voor Eli Iserbyt, Toon Aerts, Tim Merlier, Wout van Aert, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout en Quinten Hermans.

De Belgische selectie voor het WK veldrijden is bekend. Eli Iserbyt, Toon Aerts, Tim Merlier, Wout van Aert, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout en Quinten Hermans zullen de strijd aangaan met Mathieu van der Poel.

Bondscoach Sven Vanthourenhout beseft dat het geen makkelijke opdracht zal worden. "Natuurlijk hebben we veel respect voor Van der Poel, maar we gaan er alles aan doen om de wedstrijd te winnen. We gaan het zo goed mogelijk proberen aan te pakken", aldus Sven Vanthourenhout bij Sporza.