Opnieuw goed nieuws voor Alpecin-Fenix! Ploeg van Van der Poel mag na de Strade en Milaan-San Remo ook deelnemen aan Parijs-Roubaix

Nadat Mathieu van der Poel zich vorig jaar al deed opmerken in onder meer de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race komen daar in 2020 nog enkele topklassiekers bij. De Nederlandse kopman van Alpecin-Fenix was eerder al zeker van de Strade Bianche en Milaan-San Remo.

Naast die twee Italiaanse klassiekers mag Mathieu van der Poel in 2020 ook starten in Parijs-Roubaix. De Hel van het Noorden stond wel al op het voorlopige programma van Van der Poel, maar definitieve zekerheid was er nog niet. De organisatie liet op maandag weten dat de ploeg een wildcard heeft gekregen voor het Monument. Naast Alpecin-Fenix mogen ook Direct-Energie en Circus Wanty-Gobert (zeker omdat ze vorig jaar de beste twee ProContinentale ploegen waren) en Nippo-Delko en Arkéa-Samsic zich opmaken voor Parijs-Roubaix. De wedstrijd wordt verreden op zondag 12 april. 😈 Sélection des équipes de #ParisRoubaix😈



➡ Les 19 UCI WorldTeams🌏



➡🇫🇷 @TDE_ProCycling et 🇧🇪 @CircusWGT, premières UCI ProTeams en 2019.



➡ 🇧🇪 Alpecin-Fenix, 🇫🇷 @BBHotels_VC, 🇫🇷@NIPPO_Delko_OP_, 🇫🇷 @Arkea_Samsic, invitées par les organisateurs.



😈 Bienvenue en enfer ! pic.twitter.com/CMUFTa20BP — Paris-Roubaix (@Paris_Roubaix) January 20, 2020