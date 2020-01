Sven Vanthourenhout geeft meer uitleg over keuze voor Quinten Hermans: "Het was niet moeilijk"

Sven Vanthourenhout heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK veldrijden. Quinten Hermans is de meest opvallende naam. Het ging tussen hem en Gianni Vermeersch, maar uiteindelijk koos Vanthourenhout dus voor Hermans.

De bondscoach vond het geen moeilijke keuze. "Gianni is altijd goed in de kerstperiode, maar het was niet goed genoeg. Op zich was het geen moeilijke keuze. Ik denk dat Gianni het zelf ook wel wist. Hij heeft de uitschieter gemist afgelopen winter", aldus Vanthourenhout bij Sporza.

Hermans had volgens Vanthourenhout meer regelmaat. "Ik heb met verschillende factoren rekening gehouden. Hermans had meer regelmaat en heeft ook wedstrijden gewonnen. Hij had een klein dipje door ziekte, maar hij is terug aan het groeien."