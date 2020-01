Sven Vanthourenhout verwacht een sterke Wout Van Aert op het WK: "Hij zal een heel belangrijke rol spelen"

Wout Van Aert is door Sven Vanthourenhout opgenomen in de Belgische selectie voor het WK veldrijden in Dübendorf. Volgens de bondscoach zal Van Aert een zeer belangrijke rol spelen.

Hij verwacht veel van Van Aert. "Hij wil er echt iets betekenen. Zijn goesting is de laatste weken alleen maar gegroeid. Zijn conditie is ook meer dan oké. Hij zal een zeer belangrijke rol spelen", aldus de bondscoach bij Sporza. Van Aert heeft ook nog een andere belangrijke opdracht. "Hij heeft een indrukwekkend palmares en hij is een leider. Als hij zijn mond opendoet, zal de rest luisteren. De renners kijken op naar Van Aert en als het nodig zou zijn, zal hij zich moeien."