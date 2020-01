UCI geeft goedkeuring: Denise Betsema mag opnieuw het veld induiken

Goed nieuws voor Denise Betsema want de Nederlandse mag van de Internationale Wielerunie UCI opnieuw crossen.

Een zestal maanden geleden werd Denise Betsema op non-actief gezet na een positieve test op anabole steroïden. De Nederlandse zat intussen haar straf uit en mag dus opnieuw crossen. Betsema verschijnt zondag gewoon al aan de start van de cross in Zonnebeke voor het team van Jurgen Mettepenningen.

Een jaar geleden was Denise Betsema nog de zegekoningin in het veldrijden bij de vrouwen met 15 stuks. Ze was daarmee de absolute revelatie in het vrouwenveldrijden en ze stond ook aan kop in de UCI-ranking.