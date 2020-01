VOORBESCHOUWING: Staat een nieuwe lichting jonge renners op bij Deceuninck-Quick Step?

Met de start van de Tour Down Under op 21 januari komt het begin van het wegseizoen met rasse schreden dichterbij. Daarom nemen we de beste ploegen eens onder de loep. Deceuninck-Quick Step rekent opnieuw op de doorbraak van enkele jonge, beloftevolle renners.

Hoe was 2019?

Het jaar van Deceuninck-Quick Step was opnieuw van een uitzonderlijk hoog niveau. Het team speelde mee op alle fronten en haalde liefst 68 overwinningen binnen. De grote smaakmaker was Julian Alaphilippe. De Fransman won quasi overal waar hij aan de start stond in het voorjaar. De Strade Bianche, Milaan-San Remo en de Waalse Pijl waren zijn mooiste overwinningen. Dan moest de Tour nog komen waar Alaphilippe twee ritten won en lange tijd op weg leek naar de eindzege.

Verder groeide Fabio Jakobsen steeds meer uit tot een topsprinter met de overwinning in de Scheldeprijs en twee ritzeges in de Ronde van Spanje. Zdenek Stybar was de beste in de Omloop Het Nieuwsblad en in de E3, Philippe Gilbert won in Parijs-Roubaix zijn vierde monument en Elia Viviani won een massasprint in de Tour en was uiteindelijk de zegekoning van het team.

Tot slot was er uiteraard nog het fenomeen Remco Evenepoel. Het 19-jarige supertalent maakte al meteen indruk in Argentinië en won enkele maanden later de Baloise Belgium Tour. Nadien zette hij zich ook meteen internationaal op de kaart met de overwinning in de Clasica San Sebastian en de Europese titel in het tijdrijden. Evenepoel pakte ook de zilveren medaille op het WK tegen de klok.

Versterkingen en vertrekkers

Teammanager Patrick Lefevere moet ieder jaar het budget goed in het oog houden en dat was ook nu niet anders. Deceuninck-Quick Step deed er alles aan om Julian Alaphilippe te behouden en zag enkele andere kopmannen vertrekken. Het duo Elia Viviani-Fabio Sabatini vertrok richting Cofidis, Maximiliano Richeze moet Fernando Gaviria naar sprintoverwinningen loodsen bij UAE-Team Emirates en Philippe Gilbert is de nieuwe kopman bij Lotto-Soudal. Verder vertrok ook de Spaanse klimmer Enric Mas nog naar Team Movistar waar hij nu voor een klassement mag gaan in de Ronde van Frankrijk.

Deceuninck-Quick Step koos opnieuw resoluut voor de jeugd en haalde er met Joao Almeida, Andrea Bagioli, Ian Garrison en Jannik Steimle vier jonge, talentvolle renners bij. Mauri Vansevenant won vorig seizoen de zware Giro della Valle d'Aosta bij de beloften en maakt vanaf 1 juli de overstap naar de hoofdmacht. Davide Ballerini, Bert Van Lerberghe en Stijn Steels moeten de voorjaarskern versterken. Mattia Cattaneo maakte vorig seizoen indruk in de Giro en kan bergop meer dan zijn mannetje staan. Shane Archbold en Sam Bennett kwamen in november nog over van Bora-Hansgrohe en moeten Fabio Sabatini en Elia Viviani vervangen.

Ambities 2020

Het team van Patrick Lefevere zag heel wat kwaliteit vertrekken en moet dus de nodige renners inpassen. In het voorjaar hoopt Deceuninck-Quick Step uiteraard weer uit te blinken, maar dat zal nu wel zonder Philippe Gilbert moeten gebeuren. De Deen Kasper Asgreen krijgt wat meer vrijheid in 2020 en eindigde vorig jaar al als tweede in de Ronde van Vlaanderen. Verder krijgen ook Florian Sénéchal en de Luxemburger Bob Jungels de kans om een extra stap te zetten. Julian Alaphilippe komt er in 2020 ook bij want de Fransman hoopt om deel te nemen aan de Ronde van Vlaanderen.

In de Tour richt Deceuninck-Quick Step zich voornamelijk op het behalen van sprintzeges met de Ierse topaankoop Sam Bennett. Julian Alaphilippe zal ook opnieuw de volledige vrijheid krijgen. De focus lag bij de teampresentatie echter vooral op de Giro waar Remco Evenepoel zijn debuut zal maken in een grote ronde. Hij gaf zelf aan vooral op ritsucces te mikken, maar Remco kennende zal een klassement ook in zijn achterhoofd zitten. In de Giro mag Fabio Jakobsen zich met de beste sprinters meten.

Verder krijgt de Britse klimmer James Knox wat meer vrijheid door het vertrek van Enric Mas. Knox eindigde in 2019 al in de top 10 van de UAE Tour en de Ronde van Polen en deed het ook prima in de Ronde van Spanje. De Luxemburgse hardrijder Bob Jungels heeft het rijden van klassementen uit zijn hoofd gezet en gaat voor de klassiekers.

Selectie

Julian Alaphilippe

Joaoa Almeida

Shane Archbold

Kasper Asgreen

Andrea Bagioli

Davide Ballerini

Sam Bennett

Mattia Cattaneo

Rémi Cavagna

Tim Declercq

Dries Devenyns

Remco Evenepoel

Ian Garrison

Alvaro José Hodeg

Mikkel Frohlich Honoré

Fabio Jakobsen

Bob Jungels

Ijo Keisse

James Knox

Yves Lampaert

Michael Morkov

Florian Sénéchal

Stijn Steels

Jannik Steimle

Pieter Serry

Zdenek Stybar

Bert Van Lerberghe

Mauri Vansevenant (vanaf 1 juli 2020)