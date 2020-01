🎥 Bennett opent meteen zijn rekening en houdt Jasper Philipsen van de zege

Er werd reikhalzend uitgekeken naar het begin van de eerste wedstrijddag in de WorldTour en dat was de openingsrit van de Tour Down Under. Deceuninck-Quick.Step verspilde alvast geen tijd en rijfde zijn eerste overwinning binnen. De man die hiervoor zorgde, was nieuwkomer Sam Bennett.

Deceuninck-Quick.Step schuift Bennett in de Tour Down Under naar voren in de massasprints. In de openingsetappe in en rond Tanunda was er veel kans dat het ook tot zo'n sprint zou komen. De klassemenstrenners bleven veilig in het peloton en aan het eind was het aan de rappe mannen om zich te tonen.

Ook Jasper Philipsen deed volop mee nadat hij vorig jaar in de Tour Down Under al een rit wist te winnen. Deze keer moest hij het stellen met een tweede plaats. Bennett nog remonteren zat er immers niet in, al was het voorts een fraaie spurt van de Belg. Meteen een overwinning dus voor de Ierse kampioen in zijn eerste koers voor Deceuninck-Quick.Step.

Erik Baska van Bora-Hansgrohe werd verrassend derde. Viviani geraakte enigszins ingesloten en moest genoemen nemen met een vierde plaats. André Greipel werd vijfde. Caleb Ewan kon zijn spurt niet etaleren en eindigde zevende.