Meest ondankbare plek doet honger naar zeges oplaaien bij Jasper Philipsen

Jasper Philipsen is meteen op de afspraak bij de start van zijn tweede seizoen als profrenner. Het hoeft niet te verbazen, want ook vorig jaar stond hij er meteen in de Tour Down Under. Toen won hij zelfs een etappe. Dan neem je niet meteen meer genoegen met een tweede plek.

Dat is wel de positie waarop Philipsen uitkwam in de openingsrit en dat is op zich al knap. Over zijn spurt is hij dan ook tevreden. "Ik begon mijn sprint behoorlijk vroeg en nam een mooie afstand", doet Philipsen zijn verhaal op de site van zijn ploeg. "Ik voelde de anderen wel terugkeren naarmate we de finishlijn naderden".

Ik deed alles wat ik kon

Uiteindelijk moest hij toch enkel Bennett voor zich dulden. "Ik deed alles wat ik kon. We hebben een leuke ploeg hier en de jongens hebben alles gedaan wat ze konden om mij in de juiste positie naar de finish te loodsen." Met dus als gevolg die tweede plaats, maar het doel is om in deze Tour Down Under toch nog eens een plekje op te schuiven. "We gaan voor meer in de volgende ritten."

Philipsen kan zich alvast troosten met de witte trui voor beste jongere. Eén van zijn ploegmaats had minder geluk. "Jammer genoeg verloren we Riabushenko, die gevallen is, tijdens de rit. We wensen hem het beste."