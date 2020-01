Geen Ronde van Oman in 2020 na overlijden sultan

Traditioneel wordt de Ronde van Oman gezien als een goede voorbereidingskoers op het Vlaamse openingsweekend en de eerste rittenwedstrijden. In 2020 niet want de wedstrijd gaat niet door.

De Ronde van Oman ston op het programma van 11 tot 16 februari, maar door het overlijden van de sultan is de wedstrijd geannuleerd. Oman houdt namelijk een rouwperiode van 40 dagen en daarom zal de koers niet doorgaan. Op 11 januari overleed de sultan Qaboos bin Said al-Said. Hij werd enkele weken voordien nog behandeld in Leuven.

De voorbije twee jaar won de Kazach Alexey Lutsenko de rittenkoers. Dit jaar stonden al bekende namen zoals Nacer Bouhanni en Elia Viviani op de voorlopige deelnemerslijst.