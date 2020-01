Zeventienjarig Belgisch toptalent schittert zowel op de weg, in het veld als op de baan: "Vind dat ik op mijn leeftijd nog niet moet kiezen"

Kent u Julie De Wilde al? De zeventienjarige werd vorige week Belgisch kampioene bij de junioren in het veld.

Echt vaak zie je De Wilde nochtans niet op een crossfiets. Ze combineert het veld met de weg en de baan: "Plezier is op dit moment het belangrijkste voor mij", vertelde ze aan Sportweekend.

“Omdat ik graag fiets, sloot ik mij aan bij de wielerclub van mijn ouders: eerst reed ik met mijn mama in de B-groep, maar ik was te snel en dan ben ik in de A-groep gaan fietsen bij mijn papa.”

“Ook dat tempo werd al snel te traag en zo ben ik beginnen te koersen. Nu rijd ik mijn tweede volledige seizoen."

"Ik vind dat ik op mijn leeftijd nog niet echt moet kiezen tussen de verschillende disciplines. Ik zoek nog uit wat ik leuk vind en waar ik goed in ben. Plezier is het belangrijkste. Ik rijd het meest op de weg, de cross en de piste zijn aanvullend. Daar leer ik de techniek."