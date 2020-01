Ben Hermans is er na valpartijen steeds erg aan toe: van Plouay 2015 tot Tour Down Under 2020

Van Ben Hermans is bekend dat hij in de lastigere eendagskoersen en pittige rittenkoersen wel heel wat in zijn mars heeft. Net nu hij zijn terugkeert in de WorldTour, speelt een zware valpartij hem parten. En dat is lang niet voor het eerst.

De Brabantse Pijl in 2015 en voorts de voorbije jaren één keer de Ronde van Oman, één keer de Tour of Utah en tweemaal de Ronde van Oostenrijk. Dat zijn de meest spraakmakende zeges van Ben Hermans. Ongetwijfeld had hij al een nog mooier palmares bij mekaar gereden moest hij niet zo vaak geteisterd worden door ernstige blessures. Want als Hermans ten val komt, zijn de gevolgen niet min.

GP PLOUAY 2015

De eerste zware val van Hermans komt er eind augustus 2015 wanneer de Limburger, die dan uitkomt voor BM, meedoet aan de GP Plouay. Hij crasht zwaar op een verkeerseiland. Hermans beweert achteraf nog nooit zo'n pijn diep in de rug gevoeld te hebben als toen. Niet moeilijk: na onderzoek blijkt hij twee ruggenwervels te hebben gebroken. Zijn seizoen is meteen voorbij.

WAALSE PIJL 2017

Twee jaar later is het voor Hermans uitkijken naar de Ardennenklassiekers. In de Waalse Pijl zijn er tijdens de wedstrijd geen problemen, maar na de finishlijn komt hij warempel nog ten val. Diagnose: twee gebroken ribben. Luik-Bastenaken-Luik mag hij alvast op zijn buik schrijven: het programma van Hermans moet herbekeken worden.

RONDE VAN POLEN 2017

Hermans is dat jaar één van de grote pechvogels, want wanneer hij naar de Ronde van Polen trekt, slaat het noodlot opnieuw toe. Na een val in de derde etappe verliest hij even het bewustzijn en hij kon zich niet meteen iets van de crash herinneren. Dat nam de pijn echter niet weg: Hermans breekt zijn rechterpols, grote linkerteen, borstbeen en drie tanden. Kneuzingen en schaafwonden zijn nog het minste van zijn zorgen.

WAALSE PIJL 2019

De Waalse Pijl is hem niet gunstig gezind, want in 2019 komt hij na honderd kilometer ten val en dat levert griezelige beelden van zijn knie op. De wonde moet sowieso gehecht worden en het is alweer een zware blessure bij op de teller. Deze keer wordt er gelukkig wel geen breuk vastgesteld.

So that’s how my knee looks like after 100km of @flechewallonne Got quite some stitches in there and have no idea how long it takes before I can go back on the bike. At least there is nothing broken at first sight. 🙏🏻 Thanks to all people helping me out 🤜🏻 pic.twitter.com/iNxfnfrVPN Ben Hermans (@hermansben) April 24, 2019

TOUR DOWN UNDER 2020

De pech begint al vroeg dit jaar, met name in de tweede rit van de Tour Down Under. Ben Hermans plant zich na een valpartij in de graskant. Dan al is duidelijk: sleutelbeenbreuk. Ook een schouderfractuur en twee gebroken ribben zijn zijn deel. Het is nu hopen dat Hermans net als na zijn vorige blessures opnieuw sterk kan terugkomen.