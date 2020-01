Richie Porte slaat al vroeger dan verwacht dubbelslag in Tour Down Under

Al jarenlang is Richie Porte heer en meester op Willunga Hill. Dit jaar wou hij blijkbaar niet wachten op die bewuste klim in de Tour Down Under. Ook de derde etappe met aankomst in Paracombe zette de Australiër al naar zijn hand. De leidersplaats is meteen ook voor hem.

Het was de eerste etappe waarin de klassementsrenners echt hun troeven op tafel moesten leggen. Richie Porte, nu bij Trek-Segefredo, was alvast gemotiveerd om zich te laten zien bij zijn nieuwe ploeg en toonde dat hij het klimmen alvast nog niet verleerd is. SECONDENSPEL AAN HET EIND Met de aankomst in zicht kwamen de achtervolgers wel wat dichterbij, vooral na de versnelling van Simon Yates. Ze naderden tot op vijf seconden, maar kwamen dus te laat om Porte van de overwinning te houden. Power, Yates, Dennis en Ulissi maakten de top vijf compleet in de daguitslag. Porte is meteen ook de nieuwe leider in het algemeen klassement. Hij heeft zes seconden voorsprong op Dary Impey en negen seconden op Rob Power. Daarna volgen Simon Yates en George Bennett.