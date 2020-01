Theuns ziet het wel zitten in het nieuwe seizoen: "Iedereen gebrand te bewijzen dat we het wel kunnen"

Bij Trek-Segafredo hebben ze ook dit jaar meerdere wapens om in de strijd te gooien: het beschikt met Pedersen over de wereldkampioen en heeft ook enkele Belgen met potentieel, van wie Edward Theuns er één is. Hij ziet het alvast zitten dit seizoen.

In een gesprek met Sporza heeft Theuns het over zijn aanloop naar de eerste wedstrijden. "Ik ga binnenkort nog 2 weken op hoogtestage naar Tenerife en dat trainingsblok vormt het laatste opstapje richting het seizoen. Ik heb wel al hoogtestages gedaan, maar nog nooit in het voorjaar. Ik ben benieuwd wat het resultaat zal zijn, maar ik ben tevreden over mijn staat van paraatheid. Het gevoel is alleszins goed."

Ook in 2019 had Trek-Segafredo een op papier sterke ploeg. Toch viel het voorjaar enigszins tegen. "Als je kijkt naar welke renners we vorig jaar hadden, kunnen we eigenlijk van een rampvoorjaar spreken. Iedereen is erop gebrand om te bewijzen dat we het wel kunnen."

MEE NAAR DE TOUR

Ook Theuns zelf wil uiteraard al te graag scoren in 2020. "In de semiklassiekers zou ik moeten kunnen meespelen in de finales. Daarna hoop ik zoals elk jaar mee te kunnen gaan naar de Tour."