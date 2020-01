Valverde, Mas & co blazen verzamelen aan academie Rafael Nadal voor start van Europese seizoen

Voor Jürgen Roelandts is het seizoen al begonnen, want hij vertoeft al een tijdje in Australië en is actief in de Tour Down Under. Voor een aantal van zijn ploegmaats is dat natuurlijk niet het geval. Een tiental renners van Movistar beginnen hun seizoen in Mallorca.

Op 26 januari blaast Movistar verzamelen aan de Rafael Nadal academie in Mallorca voor een kort trainingskamp. Onder de renners die hieraan zullen meedoen: Alejandro Valverde en Enric Mas. Zij nemen in hun thuisland de aanloop naar de eerste wedstrijden. Het is de bedoeling om verscheidene technische aspecten te finetunen, de renners zullen een trainingsprogramma krijgen voor drie dagen en zullen verplichtingen bij sponsors vervullen. Nadien zullen de eerste koersen er al snel aankomen. CHALLENGE MALLORCA Op 30 januari komt Movistar immers aan de start van de Challenge Mallorca, een vierdaagse met elke dag weer een eendagskoers. Zo vallen er vier trofeeën te verdienen. Ook Valverde & co zullen ongetwijfeld hun beste beentje voorzetten.