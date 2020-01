Nizzolo blijft topsprinters en Philipsen voor, nieuwe leider in de Tour Down Under

Opnieuw een massasprint in de Tour Down Under, al was de vijfde etappe wel een uitdagende rit. Op een lastige beklimming moesten sommige ploegen hun sprinter toch opwachten. Dat gebeurde ook en aan de meet werd het dus toch een spurt. Giacomo Nizzolo schonk NTT de zege.

Onderweg ging het zowaar vooral om het algemene klassement. Daryl Impey mengde zich opnieuw in de tussensprints, waar bonificatieseconden te rapen vielen. Zo slaagde de Zuid-Afrikaan erin om Porte van de troon te stoten. Met een nipte voorsprong van twee seconden trekt Impey naar de slotetappe. Een groep van een tiental renners had nadien uitzicht om voorop te blijven, maar op zes kilometer van de aankomst vond er toch een hergroepering plaats. Spurten dus en ook Jasper Philipsen deed opnieuw volop mee. Onze landgenoot werd deze keer vijfde. .@Giacomonizzolo wins Stage 5 for @NTTProCycling!



Terrific finish from the Italian 🇮🇹🚴‍♂️🔥#tourdownunder pic.twitter.com/M7wv9NYhdg — 7Sport (@7Sport) January 25, 2020 Ewan zat uitstekend gepositioneerd, maar speelde het wiel van zijn ploegmaat Kluge kwijt. Bennett moest genoegen nemen met plek drie. Met Viviani die enkele dagen geleden ten val gekomen was, lag er dus een kans voor anderen. Het ging tussen Nizzolo en Consonni voor de zege. Eerstgenoemde bleef zijn landgenoot net voor.