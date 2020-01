Man die de sprint aantrekt voor Bennett doet zijn verhaal: "Fiets aan de haak hangen was mogelijkheid"

Bij Deceuninck-Quick.Step hopen ze dat Sam Bennett dit jaar voor de nodige zeges gaat zorgen en ze hadden uiteraard al een goed team om hem te ondersteunen. Al heeft menig topsprinter toch die ene renner die ze helemaal vertrouwen en die als geen ander de sprint voor hem kan aantrekken.

Voor Sam Bennett is dat Shane Archibold. Dus kwam de Nieuw-Zeelander mee over van Bora-Hansgrohe. "Het was een hectische winter voor mij, want ik kon mijn contract pas tekenen in november. Dat was nog altijd vroeger dan vorig jaar, toen ik in april tekende bij mijn vorige ploeg. Het trainingskamp in december behoorlijk vlot", doet hij op de site van Deceuninck-Quick.Step het verhaal van die overgang.

EERSTE TOUR DOWN UNDER

Voor het eerst kwam Archibold aan de start van de Tour Down Under. "Ik kon niet deelnemen door een blessure in 2017 en dat zou mijn eerste keer in de WorldTour geweest zijn. Ik kijk ernaar uit om een goed seizoen te hebben zonder de moeiijkheden van de vorige jaren."

Want die waren er echt wel. "Het is niet dat ik twaalf maanden geleden van plan was om de fiets aan de haak te hangen, maar het was wel een mogelijkheid en ik had steeds minder opties. Nu heb ik de zekerheid van twee jaar te rijden bij dit team. We hebben onze eerste zege beet, dat maakt alles een beetje gemakkelijker en relaxed. Hopelijk is het enkel een begin van een geweldig seizoen."