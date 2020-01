Het gevreesde afscheid van Vasili 'Robocop' Kiryienka

Vasili Kiryienka kondigde donderdag aan te stoppen met koersen. De 38-jarige Wit-Rus moet zijn fiets aan de haak hangen door hartproblemen.

Kiryienka liet een eerste keer van zich horen in 2002 toen hij Wit-Russisch kampioen tijdrijden werd. Een wedstrijd die hij uiteindelijk vijf keer zou winnen.

Verder zou Robocop ook onder meer één rit in de Vuelta en drie in de Giro winnen. Eén van zijn ritoverwinningen in Italië boekte hij in 2011.

Enkele dagen nadat ploegmaat Xavier Tondo om het leven kwam in een ongeluk in zijn garage. Kiryienka droeg de overwinning aan hem op door naar de hemel te wijzen.

Zijn grootste overwinning boekte hij in 2015. Toen werd hij wereldkampioen tegen de klok.

Adriano Malori en Jérôme Coppel mochten mee op het podium. Tom Dumoulin, Rohan Dennis en Tony Martin eindigde op plek vijf, zes en zeven.

Kiryienka reed ook twintig grote rondes. Vijf keer hielp hij zijn kopman aan de eindzege. Verder kon hij ook aardig op de baan rijden. In 2006 pakte hij brons op het WK puntenkoers, twee jaar later pakte hij er goud.

Na het WK tijdrijden van 2018 stond hij een tijdje op non-actief nadat hartproblemen waren vastgesteld. In april 2019 zetten de artsen het licht opnieuw op groen. In juni trapte hij zich nog naar Europees goud in het tijdrijden in Minsk.

Het WK tijdrijden in 2019 zou zijn laatste wapenfeit blijken. In het tijdrijden werd hij teleurstellend 31e, vier dagen later reed hij de wegrit niet meer uit. Nu zit zijn carrière er dus definitief op.

