Dries Devenyns proeft voor het eerst in drie en een half jaar de smaak van de overwinning

Het is niet enkel in Argentinië dat Deceuninck-Quick.Step aan het feest is. Er wordt ook nog steeds gekoerst in Australië, waar na de Tour Down Under de eendagscoureurs aan zet zijn. Dries Devenyns kon vieren in de Cadel Evans Great Ocean Road Race.

Door de wind was het opletten voor waaiers. Het peloton scheurde verschillende malen in stukken. Het beslissende moment om de goede ontsnapping op de been te brengen kwam er bij de laatste keer de Challamba Crescent. Er zaten best wel klinkende namen in de kopgroep. Yates, Impey, Sivakov, Van Baarle en McCarthy waren mee. Ook twee Belgen in dit gezelschap: Devenyns en Keukeleire. Sivakov achtte op vijf kilometer van de meet het moment gekomen om zijn aanval te plaatsen. TWEE BELGEN BIJ EERSTE VIER Enkel Devenyns kon de Rus van Team Ineos nog bijbenen. Van hen twee had Devenyns nog het meest een sprint in de benen: goed voor zijn eerste overwinning sinds juli 2016. Impey legde beslag op de derde plaats, Keukeleire werd vierde.