Vluchtmisdrijven zijn in: Mikel Landa tweede slachtoffer in ruim een week tijd

De plegers van vluchtmisdrijven zorgen maatschappelijk voor grote problemen en ook wielrenners worden er steeds vaker slachtoffer van. Ook Mikel Landa is aangereden op training zonder dat de veroorzaker van het ongeval zich achteraf over hem ontfermde.

Ruim een week geleden was Mikkel Honoré van Deceuninck-Quick.Step al slachtoffer van een aanrijding op training met vluchtmisdrijf. De Deen uit het team van Patrick Lefevere moest hierdoor enkele dagen van de fiets blijven.

Ook Mikel Landa is dus slachtoffer geworden van een vluchtmisdrijf, tijdens een training in het Baskenland. De Spaanse klimmer was met een vriend aan een fietstocht bezig toen een wagen hen langs achter aanreed. De bestuurder van het voertuig zou inmiddels zijn opgepakt en wordt ook verantwoordelijk geacht voor een ongeval enkele uren eerder.

Landa komt er gelukkig wel vanaf zonder ernstige verwondingen. Op Instagram laat hij weten dat alles met hem wel oké is.