Circus-Wanty Gobert hoopt met vier Belgen op succes in Saudi-Arabië

Op de meest uiteenlopende plaatsen worden er wielerwedstrijden georganiseerd in deze periode van het jaar. Zelfs in Saudi-Arabië. Daar gaat een gloednieuwe vijfdaagse rittenkoers door. Ook Circus-Wanty Gobert is van de partij.

Van 4 tot 8 februari zullen de renners het beste van zichzelf geven om er een aangename eerste editie van de Saudi Tour van te maken. Wanneer zo'n eerste editie van een wedstrijd aanbreekt, heeft iedereen wel zin om zich te tonen. Ook de jongens van Circus-Wanty Gobert willen dus sterk uit de hoek komen. Het team zal vertegenwoordigd worden door vier Belgische rennners: naast spurter Timothy Dupont komen ook Ludwig De Winter, Tom De Gand en Kevin Van Melsen aan de start. De selectie is voorts nog aangevuld met buitenlanders Fabien Doubey, Yoann Offredo en Wesley Kreder. Discover our line up for @thesauditour ⬇️



