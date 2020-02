Bonifazio verrast de sprinters en wint de tweede rit in de Ronde van Saoedi-Arabië

Niccolo Bonifazio heeft de tweede etappe in de gloednieuwe Ronde van Saoedi-Arabië gewonnen. Na een biljartvlakke etappe eindigde het op een massasprint in Riyadh.

Al vroeg in de etappe trok een groepje van vier renners met Fuentes, Beltran, Holler en landgenoot Van Melsen ten aanval. Arkéa (voor Bouhanni), Bahrain (voor Cavendish) en UAE (voor leider Costa) bepaalden het tempo in het peloton. Vooraf was er opnieuw een kans op waaiers, maar uiteindelijk kwam het door een vrij rustig tempo tijdens de rit niet zo ver.

Er waren enkele kleine valpartijen met onder meer Mark Cavendish, Enrico Gasparotto en Kevin Reza, maar dat zorgde niet voor opgaves. Op 20 kilometer van de aankomst zakte het verschil voor het eerst onder de minuut. Even later werden Van Melsen en co. dan ook ingelopen.

Cavendish lost en komt zelf terug

In het slot van de race raakte Bahrain-McLaren hun snelle man Mark Cavendish om een onbekende reden kwijt. De ranzendsnelle Brit kende een pechdag met een valpartij en een lekke band. Cav keerde in zijn eentje uiteindelijk toch nog terug om zich te plaatsen voor de sprint.

Cavendish was uiteraard een groot deel van zijn krachten kwijt en Heinrich Haussler probeerde het dan met een late uitval. Hij kreeg Niccolo Bonifazio met zich mee en de Italiaan liet hem enkele meters later ter plekke achter. Bonifazio haalde zo de tweede rit binnen voor Phil Bauhaus en Nacer Bouhanni. De Fransman Bouhanni is ook de nieuwe leider.