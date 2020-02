Tom Dumoulin ziet debuut bij Jumbo-Visma in het water vallen

Na al dat blessureleed vorig jaar bij Sunweb heeft Tom Dumoulin er ongetwijfeld lang naar uitgekeken om bij Jumbo-Visma een nieuwe start te maken. Die zal toch nog even op zich moeten laten wachten. Dumoulin gaat niet zoals voorzien de Ronde van Valencia rijden.

De Nederlandse ronderenner zat aanvankelijk wel in de selectie van Jumbo-Visma. Bedoeling was vooral om in Valencia opnieuw wedstrijdritme op te doen. Dat plannnetje valt nu in het water. Dumoulin is immers ziek geworden en gaat niet van start.

De Ronde van Valencia zou zijn eerste wedstrijd voor zijn nieuwe ploeg geweest zijn. Dumoulin is reeds opnieuw naar zijn thuislannd teruggekeerd. Het is nu afwachten in welke koers zijn debuut voor Jumbo-Visma er wel zal komen.