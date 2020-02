Van Avermaet & co weten meteen terug wat koers is: "Het was een beetje een chaos"

Van Avermaet is blij om opnieuw aan koersen toe te komen en zich weer te kunnen meten met andere wielrenners. "Het is altijd goed om terug op de fiets te zitten en de eerste koers is altijd iets speciaal. Het was een redelijk gemakkelijke rit, met een hectische finale."

Aangezien het een vlakke etappe was, beslisten ze bij CCC om Trentin uit te spelen. "Ik heb geprobeerd om Matteo Trentin zoveel mogelijk te helpen. Maar het was niet simpel, want er waren veel bochten en rondpunten in de laatste kilometers. Het was een beetje een chaos."

🇪🇸 "It was quite an easy stage with a hectic final and I tried to help Matteo as much as possible but, it was not easy... I think we tried to as much as possible and we will see what is to come in the next days." @GregVanAvermaet after stage one of #VCV2020. #RideForMore pic.twitter.com/NnGR5aNuyr