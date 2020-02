Crosstalent Manon Bakker per direct aan de deur gezet bij Experza: "Ik weet niet goed wat ik moet zeggen"

Opvallend nieuws uit de veldritwereld want het Nederlandse crosstalent Manon Bakker zit zonder team. Ze reed tot nu voor Experza CX Pro Team, maar die hebben haar op staande voet ontslagen.

Manon Bakker is een revelatie in het veldrijden en eindigde nog als vierde op het WK in het Zwitserse Dübendorf bij de beloften. Enkele dagen later eindigde ze als zesde tussen de profs in de Parkcross in Maldegem. Bij Experza was Bakker ploeggenote van onder meer Alicia Franck en U23-wereldkampioene Marion Norbert Riberolle.

In een interview met Omroep Flevoland reageerde ze voor het eerst: "Ik zag dit helemaal niet aankomen. Ik weet dan ook niet wat momenteel verstandig is om te vertellen en wat niet. Daarom wil ik er nog niet te veel over zeggen." Volgens Bakker is er wel onenigheid in het team. Teammanager Christel Herremans wilde ook voorlopig nog niet al te veel kwijt.