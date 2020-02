Oliver Naesen krijgt fiets tegen bekken in Ronde van Valencia en laat foto's nemen

In de Ronde van Valencia is Oliver Naesen een laatste hand aan het leggen aan zijn voorbereiding op de voorjaarsklassiekers. In de tweede etappe in de Spaanse rittenkoers blesseerde de voormalige Belgische kampioen zich.

Naesen kreeg tijdens een etappe een fiets tegen zijn bekken en liet na afloop foto's nemen in het ziekenhuis. "Het stuur van een renner van Kometa brak af, waardoor hij plots naar de andere kant van de weg slingerde", tekende Het Nieuwsblad op bij Naesen. "Mijn ploegmaat Tony Gallopin en ik konden hem niet ontwijken en ik kreeg de fiets hard tegen mijn bekken. het doet pijn en voor de zekerheid liet ik foto's nemen." "Waarschijnlijk is het niet erg, maar ik wil niet met een blessure rondfietsen." Verder ging ook de Noor Tobias Foss hard tegen de grond. Het jonge talent van Jumbo-Visma moest opgeven met mogelijk een gebroken sleutelbeen.