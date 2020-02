Grootheid Contador is duidelijk: "Van der Poel is de Messi van het wielrennen"

Mathieu van der Poel maakt indruk, zoveel is duidelijk. Of het nu op de mountainbike, in het veld of op de weg is. En dat is ook Alberto Contador niet ontgaan.

Als een grootheid als Alberto Contador lof heeft, dan is het duidelijk en dan heb je naam en faam weten te verwerven in het peloton. Messi "Van der Poel? Hij is een beetje de Messi van het wielrennen wat mij betreft", aldus de bekende Spaanse wielrenner tegen Wielerflits. "Zelfs als je niet supportert voor Barcelona, dan ga je toch kijken omdat je Messi aan het werk wil zien. Wel: zo is het in de koers voor Mathieu."